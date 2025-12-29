Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 51χρονος καθηγητής μετά από τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρόδο, με θύμα έναν 51χρονο οδηγό δικύκλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», στο δίκυκλο επέβαινε και ένα ακόμη άτομο, συγγενικό πρόσωπο του οδηγού, ηλικίας 15 ετών, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον 51χρονο στο Νοσοκομείο Ρόδου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Ρόδου διερευνά με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου από μόνος του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναμένεται να εξεταστεί υλικό από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η μαρτυρία του 15χρονου συνεπιβάτη.