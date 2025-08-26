Τραγωδία στη Μύκονο: «Δεν έχει μάθει ότι ο Γιάγκο έχει πεθάνει» – Τι λέει η οικογένεια του 23χρονου Βραζιλιάνου τουρίστα (Βίντεο)

Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο 23χρονος Ράιαν δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του 25χρονου φίλου του, του Βραζιλιάνου τουρίστα που ανασύρθηκε νεκρός από την ιδιωτική πισίνα σουίτας, στη Μύκονο.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν μαζί στην πισίνα οι δύο φίλοι, όταν τους εντόπισε υπάλληλος του ξενοδοχείου.

Μιλώντας στο Live News, ο υπάλληλος ανέφερε «εργάζομαι στον τομέα καθαριότητας στο ξενοδοχείο, ήμουν σε δωμάτιο του δευτέρου ορόφου όταν παρατήρησα κάτι παράξενο, πολλά νερά να πέφτουν στο μπαλκόνι, τα νερά έπεφταν από την από πάνω πισίνα, από το δωμάτιο του τρίτου ορόφου. Ειδοποίησα αμέσως τη ρεσεψιόν».

Υπάλληλος ξενοδοχείο έβγαλε τους νεαρούς από την πισίνα

Η ρεσεψιόν ενημερώθηκε ότι έτρεχαν νερά από το μπαλκόνι του δωματίου στον δεύτερο όροφο τα οποία προέκυπταν από την πισίνα δωματίου στον τρίτο όροφο και κάλεσαν τηλεφωνικά το δωμάτιο όπου διέμεναν οι Βραζιλιάνοι, ωστόσο δεν τους απάντησαν. Έτσι τρεις εργαζόμενοι αποφάσισαν να μεταβούν στο δωμάτιο και να το ανοίξουν ώστε να δουν από πού έρχεται η διαρροή.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο, οι υπάλληλοι βρήκαν τους νεαρούς μέσα στην πισίνα. Ο ένας υπάλληλος βούτηξε μέσα στην πισίνα και έβγαλε τους νεαρούς έξω, με τον 23χρονο Ράιαν να έχει σφυγμό, ενώ ο 25χρονος ήταν εντελώς αναίσθητος.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ την ώρα που ο πρώτος υπάλληλος του ξενοδοχείου στη Μύκονο επιχειρούσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Επισκέπτονταν συχνά την Ελλάδα

Αχώριστοι ήταν οι δύο Βραζιλιάνοι και επισκέπτονταν συχνά την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο Ράιαν είναι πορνοστάρ και φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πριν το τραγικό συμβάν να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

Οι αρχές εξετάζουν αυτό το σενάριο διότι μέσα στο δωμάτιο των Βραζιλιάνων οι αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

«Να εμπιστεύεστε πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας»

Η οικογένεια του Ράιαν σε ανακοίνωση της λέει ότι «η κατάσταση του Ράιαν έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχει επαφή με το περιβάλλον. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ωστόσο, για το θάνατο του Γιάγκο. Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Πρεσβεία και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις.

Αυτή τη στιγμή, προέχει να διατηρηθεί η μνήμη του Γιάγκο και να μην ταλαιπωρηθεί η οικογένεια και οι φίλοι του, λόγω ψευδών πληροφοριών. Ζητάμε από όλους, να μην διακινούν αναλήθειες και να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας».