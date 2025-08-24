Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος Βραζιλιάνος μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου

Νεκρός μέσα σε ιδιωτική πισίνα σε δωμάτιο 4ου ορόφου σε ξενοδοχείο στον Ορνό Μυκόνου εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 25χρονος Βραζιλιάνος. Δίπλα του βρέθηκε λιπόθυμος ένας 23χρονος ομοεθνής του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος καθαριότητας, ενώ βρισκόταν σε δωμάτιο 3ου ορόφου, αντιλήφθηκε νερό να πέφτει στο μπαλκόνι από την πισίνα του δωματίου πάνω ορόφου. Αμέσως ενημέρωσε την υποδοχή του ξενοδοχείου, και μαζί με δύο ακόμη άτομα μπήκαν στο δωμάτιο για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε.

Μπαίνοντας, εντόπισαν τον 23χρονο R.U και τον 25χρονο Y.D αναίσθητους μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο 23χρονος επανήλθε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο 25χρονος διαπιστώθηκε ήδη νεκρός.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα και τέσσερα φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 25χρονος να κατέληξε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 25χρονου.