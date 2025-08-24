Τραγωδία στην Μύκονο: Τουρίστας από τη Βραζιλία εντοπίστηκε νεκρός σε ιδιωτική πισίνα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρός σε πισίνα σουίτας στη Μύκονο εντοπίστηκε ένας 25χρονος υπήκοος Βραζιλίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του ξενοδοχείου τον εντόπισε αναίσθητο το βράδυ του Σαββάτου (23.08), ενώ, δίπλα του σε ημιλιπόθημη κατάσταση, εντοπίστηκε ένας 23χρονος ομοεθνής του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το σενάριο που μελετούν οι Αρχές είναι ο 25χρονος άνδρας να κατέληξε από υπερβολική δόση παράνομων χαπιών, ενώ, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει από το δωμάτιο ποσότητα ναρκωτικών.