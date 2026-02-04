Τραγωδία στη Χίο: «Ταρίφα» 4.000 ευρώ για κάθε μετανάστη πήρε ο διακινητής – Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων θα ρίξουν φως

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία στη Χίο, όπου το βράδυ της Τρίτης (03.02) σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ταχύπλοου με μετανάστες και σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης φέρεται να είχε καταβάλει 4.000 ευρώ για να περάσει από την Ελλάδα, όπως μετέδωσε το Mega. Το ίδιο κανάλι ανέφερε ότι ο διακινητής, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχθηκε, δεν σταμάτησε το σκάφος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εσκεμμένη σύγκρουση.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο Live News, τόνισε ότι οι διακινητές αντιμετωπίζουν ποινές μέχρι ισόβια αν συλληφθούν, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές συλλήψεις και καταδίκες στη χώρα.

Πηγές από το Λιμενικό εκτίμησαν ότι ο Μαροκινός διακινητής έριξε επίτηδες το ταχύπλοο πάνω στο σκάφος του Λιμενικού, μια τακτική που, όπως λέγεται, επαναλαμβάνεται από τότε που αυξήθηκαν οι συλλήψεις διακινητών.

Αυτές είναι οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων

Οι επιζώντες, στις πρώτες τους καταθέσεις, περιέγραψαν ότι επικρατούσε σκοτάδι και ότι ήταν στριμωγμένοι μέσα στο σκάφος, με τα γόνατα στο στήθος και το κεφάλι σκυφτό.

Όπως ανέφεραν, ένας προβολέας έπεσε πάνω στη βάρκα και στη συνέχεια δεν θυμούνται τι ακριβώς συνέβη, ενώ υποστήριξαν ότι ο διακινητής έκανε βίαιο χειρισμό, με αποτέλεσμα το σκάφος να αναποδογυρίσει.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες – ενώ μια ακόμη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, όπου είχε διακομιστεί βαριά τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη 24 τραυματίες, ανάμεσά τους 11 παιδιά. Τρεις εξ αυτών υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών τραυματισμών σε ζωτικά όργανα. Δύο έγκυες γυναίκες θα υποβληθούν επίσης σε επέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυά τους δεν είχαν επιβιώσει.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο στελέχη του Λιμενικού, ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας φέρει τραύμα στο άνω άκρο, ενώ η γυναίκα υπέστη ελαφρά εγκεφαλική διάσειση.

Γιατί δεν λειτούργησε η θερμική κάμερα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά το γεγονός ότι το σκάφος του Λιμενικού Σώματος δεν κατέγραψε το περιστατικό μέσω της κάμερας που διαθέτει.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το συγκεκριμένο σκάφος είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης), η οποία λειτουργεί επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ, με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η χρήση της θερμικής κάμερας δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς —σύμφωνα με τον κυβερνήτη του σκάφους— το πλωτό μέσο που μετέφερε τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα επιτήρησης ξηράς όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού – Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

Ο εισαγγελέας της Χίου ζήτησε τη σύλληψη του Μαροκινού που επέβαινε στη λέμβο των μεταναστών, θεωρώντας τον ως τον διακινητή των 25 συνολικά ατόμων που βρισκόταν στο μοιραίο σκάφος.

Σύμφωνα με καταθέσεις των διασωθέντων, ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που οδηγούσε τη λέμβο. Όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος ήταν Αφγανοί.

Τις τελευταίες ώρες, στελέχη του Λιμενικού έλαβαν καταθέσεις από τους διασωθέντες του ναυαγίου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αρμόδιος εισαγγελέας της Χίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μαροκινού.

Συγκλονίζει ο δύτης που βοήθησε στη διάσωση μεταναστών

Μέσα στο τραγικό σκηνικό του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, η μορφή του Βαγγέλη Κυρηθρά ξεχωρίζει ως σύμβολο ανθρωπιάς και αυτοθυσίας.

Ο δύτης που δεν δίστασε ούτε στιγμή να βουτήξει στα παγωμένα και σκοτεινά νερά, έγινε σωσίβιο για όσους αγωνίζονταν να κρατηθούν στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε και το βαρύ έργο της ανάσυρσης των νεκρών.

Χωρίς να αναζητά προβολή, επέδειξε ψυχραιμία και θάρρος σε μια θάλασσα που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου, δείχνοντας ότι η αλληλεγγύη μπορεί να ανθίσει ακόμα και στις πιο τρομακτικές στιγμές.

Τα λόγια του για όσα έζησε κάτω από το νερό και στην επιφάνεια της θάλασσας προκαλούν έντονη συγκίνηση. Περιγράφοντας την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, αποκάλυψε το μέγεθος της τραγωδίας που αντίκρισαν εκείνος και οι συνάδελφοί του.

«Ήμασταν 3 άτομα. Βγάλαμε 12 πτώματα. Η κατάσταση ήταν τραγική», δήλωσε ο κ. Κυρηθράς, περιγράφοντας σκηνές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του.

Ο έμπειρος δύτης περιέγραψε το αδιανόητο στρίμωγμα των ανθρώπων που οδήγησε στην τραγωδία. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για ένα μικρό σκάφος μήκους μόλις 6 μέτρων, στο οποίο οι διακινητές είχαν στοιβάξει 40 άτομα. Το ναυάγιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από την ακτή, με τους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λίγο πριν φτάσουν στην ξηρά.

ΕΔΕ για την τραγωδία με τους 15 μετανάστες

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, αλλά και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ παράλληλα αναζητούνται αγνοούμενοι και διερευνώνται με λεπτομέρεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

