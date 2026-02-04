Τραγωδία στη Χίο: 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός στο 8μετρο φουσκωτό – Ερευνούν αν είναι ο διακινητής (βίντεο)

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από την πολύνεκρη τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 24 τραυματίες, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/2 ανοιχτά της Χίου, όταν ταχύπλοο διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού, ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό στην επίσημη ανακοίνωσή του για το σοβαρό περιστατικό, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισαν φουσκωτό ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα, προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήμερα και, αντιθέτως, ανέστρεψε πορεία, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. «Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», προσθέτει το Λιμενικό.

Δείτε βίντεο του DEBATER από τις έρευνες αμέσως μετά το περιστατικό:

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, 1,5 μίλι από τη Χίο.

Το σκάφος που συγκρούστηκε με αυτό του λιμενικού ήταν ένα φουσκωτό μήκους περίπου 8 μέτρων, με τουλάχιστον 39 μετανάστες (εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι).

Από τους διασωθέντες και με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλοι είναι Αφγανοί υπήκοοι πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ερευνάται αν είναι ο διακινητής.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με τη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ επισημαίνεται ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο σκαφών στήθηκε άμεσα τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία που έγινε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου στη Χίο, συνολικά περισυλλέχθηκαν τραυματισμένοι 25 μετανάστες (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι), οι οποίοι διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άνδρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι δεκαπέντε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

“Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά”.