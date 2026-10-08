Τραγωδία στα Βοτσαλάκια: Νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Βοτσαλάκια» στον Πειραιά.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ζέας ενημερώθηκε για την ανάσυρση μιας γυναίκας από τη θάλασσα.

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Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί από λουόμενο.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 65 έως 75 ετών, ύψους περίπου 1,60 μέτρων, η οποία φορούσε μαγιό.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Ε’ Λιμενικό Τμήμα Ζέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.