Τραγωδία στα Κρέστενα – Νεκρή 74χρονη που πήγε να μαζέψει μανταρίνια
Την βρήκε νεκρή ο άνδρας της
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων το Σάββατο 24/1.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive μια 74χρονη γυναίκα προσπάθησε να κόψει μανταρίνια ανεβαίνοντας σε ένα υπόστεγο, ωστόσο έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.
Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.
Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.
