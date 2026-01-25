Τραγωδία στα Κρέστενα – Νεκρή 74χρονη που πήγε να μαζέψει μανταρίνια

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων το Σάββατο 24/1.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive μια 74χρονη γυναίκα προσπάθησε να κόψει μανταρίνια ανεβαίνοντας σε ένα υπόστεγο, ωστόσο έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.