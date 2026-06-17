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Τραγωδία στα Γρεβενά: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από πυρκαγιά στο σπίτι του

Η σορός του εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες

Τραγωδία στα Γρεβενά: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από πυρκαγιά στο σπίτι του
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Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος στα Γρεβενά, η μονοκατοικία του οποίου τυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στις φλόγες.

Η σορός του ηλικιωμένου άνδρα ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα.

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