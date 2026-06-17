Τραγωδία στα Γρεβενά: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός ύστερα από πυρκαγιά στο σπίτι του
Η σορός του εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες
Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος στα Γρεβενά, η μονοκατοικία του οποίου τυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στις φλόγες.
Η σορός του ηλικιωμένου άνδρα ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις