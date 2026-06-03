Γρεβενά: Αρκούδα έκανε βόλτες σε κατοικημένη περιοχή (Βίντεο)

Μια απρόσμενη αλλά και ιδιαίτερα χαριτωμένη «επίσκεψη» επιφύλασσε η μέρα για τους κατοίκους ενός χωριού στα Γρεβενά, όταν ένα μικρό αρκουδάκι έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους του οικισμού, περιπλανώμενο ανάμεσα στα σπίτια.

Το νεαρό τετράποδο έγινε γρήγορα το κέντρο της προσοχής, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τη στιγμή που το ζώο στεκόταν πάνω σε έναν μαντρότοιχο, παρατηρώντας το περιβάλλον.

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Η συνύπαρξη πάντως κράτησε λίγο. Μόλις το αρκουδάκι αντιλήφθηκε την ανθρώπινη παρουσία, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατέβηκε προσεκτικά από τον τοίχο και τράπηκε σε φυγή, αναζητώντας καταφύγιο στην ασφάλεια του κοντινού δάσους.