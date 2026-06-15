Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε το σημείο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Thestival, η κλήση για το περιστατικό έγινε περίπου στις 17:10 ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
πηγή στην Google
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