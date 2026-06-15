ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε το σημείο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Θεσσαλονίκη – Εκκενώθηκε το σημείο
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 17:55

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Thestival, η κλήση για το περιστατικό έγινε περίπου στις 17:10 ενώ στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ