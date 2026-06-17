Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των συγγενών των θυμάτων

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην δίκη για τα Τέμπη καθώς υπήρξε ένταση ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, η ένταση ξεκίνησε όταν κα. Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση ορισμένων εκ των παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περί «μπαζώματος» και στις έρευνες επάνω στα συντρίμμια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση ορισμένων συγγενών που εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με τα λεγόμενά της. Τότε, προκλήθηκε πολύ μεγάλη ένταση, με συγγενείς να επιτίθενται στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ζητώντας της να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ορισμένοι εκ των συγγενών στρέφονται εναντίον της, Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα η δίκη για τα Τέμπη να διακοπεί.

Όταν η έδρα επανήλθε, η πρόεδρος προχώρησε σε μια σύντομη δήλωση/παραίνεση.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», ανέφερε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Ομως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται».

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξαρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».