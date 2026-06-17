Επανήλθε η κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) μετά από εντολή της πυροσβεστικής, όπως ανακοίνωσε η Helllenic Τrain.

Όπως ενημέρωσε αρχικά η Hellenic Train “κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 10:26 η σιδηροδρομική κυκλοφορία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

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Λόγω του περιστατικού, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1309 (Κιάτο- Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1310 (Πειραιάς- Κιάτο) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών.”

Λίγο αργότερα με νέα ενημέρωση έγινε γνωστό ότι η κυκλοφορία επανήλθε κανονικά στο σημείο και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 10:26 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής. Από τις 11:00 έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1309 (Κιάτο- Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1310 (Πειραιάς- Κιάτο) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.