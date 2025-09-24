Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 19χρονος στο σπίτι του – Τον βρήκε η μητέρα του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 19χρονος στον Πλατανιά Χανίων, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το zarpanews, τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.