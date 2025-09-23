Χανιά: Τραγικό τέλος για ηλικιωμένη – Ανασύρθηκε νεκρή από το φλεγόμενο σπίτι της

Νεκρή ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι της στα Χανιά, όπου ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα της Τρίτης 23/9.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού, στις 2:55 το βράδυ.

Άμεσα, 3 υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δυστυχώς, η πυρκαγιά είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.

Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν μέσα στο σπίτι της, νεκρή την 73χρονη γυναίκα.