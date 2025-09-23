Χανιά: Τραγικό τέλος για ηλικιωμένη – Ανασύρθηκε νεκρή από το φλεγόμενο σπίτι της
Την εντόπισαν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
Νεκρή ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι της στα Χανιά, όπου ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα της Τρίτης 23/9.
Σύμφωνα με το Flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού, στις 2:55 το βράδυ.
Άμεσα, 3 υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.
Δυστυχώς, η πυρκαγιά είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.
Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν μέσα στο σπίτι της, νεκρή την 73χρονη γυναίκα.
