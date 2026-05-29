Μητσοτάκης για Τσίπρα: “Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding” – Τι είπε για την ακρίβεια

Σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», που διοργανώνει ο «Economist» σε συνεργασία με το powergame.gr, στα Χανιά, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τη γνωστή οικονομολόγο Mariana Mazzucato, για τις επενδύσεις, την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην τοποθέτηση του, ο πρωθυπουργός μίλησε για εκλογές του 2027, τις επενδύσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και το περιβάλλον που διαμορφώνεται στην οικονομία.

«Να δημιουργήσουμε περιβάλλον για ανάπτυξη. Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα είναι από τις πιο δύσκολες επενδύσεις όπως και η διαχείριση υδάτων. Το 85% των υδάτων που χάνονται είναι εξαιτίας της άρδευσης» είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει να εξισορροπήσουμε την πράσινη μετάβαση στο επίπεδο ενέργειας. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει η μετάβαση. Εάν όλα αυτά δεν συνεργαστούν μεταξύ τους θα φτάσουμε σε αποβιομηχανοποιημένο περιβάλλον. Το θέμα μας είναι πώς να προάγουμε καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη είναι υπερρυθμισμένη. Η πηγή των μειονεκτημάτων είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας» υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στην κρίση του προσιτού τρόπου ζωής αλλά την αύξηση του κατώτατου μισθού: «Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.

Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού: «Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο ενδιάμεσος ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μητσοτάκης άφησε και αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding».