Συναγερμός στα Χανιά: Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά
Χρήστος Παπαδόπουλος

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής, 29 Μαΐου στην Παλιά Πόλη των Χανίων, καθώς ένας άνδρας κυνηγούσε με μπαλτά εργάτες στην οδό Σήφακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν έναν 50χρονο άνδρα και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη λόγω του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στο ΚΑΜ.

