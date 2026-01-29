Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες των 7 “αετόπουλων”
Το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελλάδα οι 7 σοροί των νεαρών
Την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) θα γίνουν κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους σε δυστύχημα στην Ρουμανία.
Οι σοροί των επτά νεαρών θα φτάσουν το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα τις συνοδεύσει πλήθος κόσμου μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, ενώ το επόμενο διήμερο θα είναι το πιο δύσκολο για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες θα αποχαιρετήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) θα γίνουν οι κηδείες των νεαρών οπαδών, με τον Σύνδεσμο Φιλάθλων ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας να ενημερώνει για αυτές των τριών φίλων των ασπρόμαυρων που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους, με προορισμό την Γαλλία, από την πόλη της Ημαθίας.
