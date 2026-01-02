Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Σουνίου – Νεκρός ο 23χρονος οδηγός

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του 23χρονος οδηγός μετά από τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρου Σουνίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του νεαρού συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου. Ο νεαρός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και χρειάστηκε η επέμβαση πέντε πυροσβεστών με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο αργότερα, όμως ήταν αργά με τον 23χρονο να χάνει την ζωή του. Λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 02:10, είχε σημειωθεί ακόμη ένα τροχαίο στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, επίσης κοντά σε γήπεδο της περιοχής. Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών 21 ετών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Ο ένας, συνεπιβάτης σε ένα από τα οχήματα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, οδηγός του άλλου Ι.Χ., φέρει ελαφρύτερα τραύματα.