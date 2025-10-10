Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό δυστύχημα στο Κοτρώνι Τρικάλων – 66χρονος καταπλακώθηκε από το φορτηγό του

Λύθηκε το χειρόφρενο

Τραγικό δυστύχημα στο Κοτρώνι Τρικάλων – 66χρονος καταπλακώθηκε από το φορτηγό του
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κοτρώνι Τρικάλων, όταν ένας 66χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το χειρόφρενο του φορτηγού του λύθηκε ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να τον στριμώξει στον τοίχο.

Ο άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου.

