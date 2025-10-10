Τραγικό δυστύχημα στο Κοτρώνι Τρικάλων – 66χρονος καταπλακώθηκε από το φορτηγό του
Λύθηκε το χειρόφρενο
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κοτρώνι Τρικάλων, όταν ένας 66χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το χειρόφρενο του φορτηγού του λύθηκε ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να τον στριμώξει στον τοίχο.
Ο άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου.
