Τραγικό δυστύχημα στο Κοτρώνι Τρικάλων – 66χρονος καταπλακώθηκε από το φορτηγό του

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Κοτρώνι Τρικάλων, όταν ένας 66χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το χειρόφρενο του φορτηγού του λύθηκε ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να τον στριμώξει στον τοίχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας διακομίστηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Πύλης και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου.