Το υπουργείο Παιδείας δίνει 4,1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 12 φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα

Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί από το υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση 12 φοιτητικών εστιών της επικράτειας.

Αναλυτικότερα, με σχετικές υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε η Σοφία Ζαχαράκη, διατίθεται συνολικό ποσό 4.147.736,3 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού σε συνολικά 12 φοιτητικές εστίες, οι οποίες είτε είναι ιδιοκτησία είτε είναι στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε σχετική της δήλωση, έκανε λόγο για «γενναία χρηματοδότηση, ιεράρχηση αναγκών και διαφάνεια» και «ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα».

«Προχωράμε σε μια ακόμη γενναία χρηματοδότηση – περισσότερα από 4,1 εκατομμύρια ευρώ – για την ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με ιδιαίτερη μέριμνα στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια», ανέφερε η υπουργός και πρόσθεσε: «Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν.

Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους – όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ιδιαίτερα για τις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και του Ρεθύμνου, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες που επιλύουν και ουσιώδη ζητήματα ασφάλειας. Γιατί κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να ανησυχεί για τις βασικές συνθήκες διαβίωσής του όταν χτίζει το μέλλον του».

Τέλος, η κ. Ζαχαράκη κατέληξε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εμπράκτως και με συνέπεια αποδεικνύει ότι λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου πανεπιστημίου, το οποίο σέβεται τους φοιτητές τους καθηγητές και το προσωπικό του, και δημιουργεί καθημερινά τις προϋποθέσεις να το σέβονται εξίσου και αυτοί».

Πιο συγκεκριμένα, ποσό 2.758.647,38 ευρώ προερχόμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα διατεθεί για την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες των εξής εστιών:

* Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (Ούλωφ Πάλμε)

* Φοιτητική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ (Μαρούσι)

* Φοιτητική Εστία Νέας Εστίας Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ζωγράφου)

* Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου

* Φοιτητική Εστία Ηρακλείου

* Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

* Φοιτητική Εστία Καλαμάτας

* Φοιτητική Εστία Πάτρας – Κουκούλι

* Φοιτητική Εστία Βόλου

* Φοιτητική ΕΣΤΙΑ Α,Β,Γ,Δ Θεσσαλονίκης

* Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς

* Φοιτητική Εστία Σητείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οι ανωτέρω εστίες θα αποκτήσουν νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κομοδίνα, ράφια, γραφεία, καρέκλες γραφείων, συστήματα σκίασης, ανεμιστήρες, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, απορροφητήρες καθώς προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζίνων σε ορόφους των φοιτητικών εστιών. Επιπλέον θα αγοραστούν νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, ψηφιοποιητές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και σκληροί δίσκοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την αγορά νέων επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού αναβαθμίζεται ουσιαστικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες», αναφέρεται από πλευράς υπουργείου.

Επιπλέον, ποσό των 779.118,21 ευρώ θα διατεθεί για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ), επίσης αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι εργασίες αφορούν τις εγκαταστάσεις των εστιών Α ,Β και Γ στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και την εστία Δ στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία». Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων προκειμένου να εξαλειφθούν κίνδυνοι από φθορές, ελλείψεις, δυσλειτουργίες και μη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νέους κανονισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα στις εστίες Γ και Δ των ΦΕΘ θα αφαιρεθούν οι παλιές εγκαταστάσεις και θα τοποθετηθούν νέα συστήματα πυρόσβεσης, ενώ στις εστίες Α, Β και Γ θα αντικατασταθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Συνολικά, θα γίνει έλεγχος υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έκδοση προμελέτης για μελλοντική αντικατάσταση γενικού πίνακα.

Τέλος, ποσό 609.970,71 ευρώ θα διατεθεί για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ψύξης -θέρμανσης και των συναφών εγκαταστάσεων στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων κλιματισμού και η προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στις φοιτητικές κατοικίες του πανεπιστημίου της Κρήτης στο Ρέθυμνο αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θα τοποθετηθεί νέα αντλία θερμότητας ως κύρια πηγή θέρμανσης, με διατήρηση του υφιστάμενου λέβητα ως εφεδρικού μέσου σε περίπτωση βλάβης. Ακόμη, προβλέπεται να αντικατασταθούν οι 17 κεντρικές μονάδες και οι 47 επιτοίχιες εσωτερικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης που είχαν εγκατασταθεί το 2006-2007 και παρουσιάζουν βλάβες με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος τους να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.