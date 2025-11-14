Κρήτη: Σοκαριστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 53χρονο στα Καστελλιανά Ηρακλείου

Τραγωδία με θύμα έναν 53χρονο πατέρα τριών παιδιών εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13/11 στα Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το αυτοκίνητο του 53χρονου, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του creta24.gr, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένιο τοιχίο σπιτιού, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα, απεγκλώβισαν τον 53χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια αρχή.