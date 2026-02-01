Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Η τοπική κοινωνία της Μεσαράς έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του 33χρονου Γιάννη Ρουσανίδη από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Γιάννης, που εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς στο εξωτερικό, βρισκόταν σε αλιευτικό σκάφος με έξι ακόμη άτομα, όταν τους έπληξε μια σφοδρή καταιγίδα. Ο κακός καιρός έκανε αδύνατο το έργο των σωστικών συνεργείων και οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των επιβατών ήταν μάταιες. Η τραγική κατάληξη της φουρτουνιασμένης θάλασσας σκόρπισε πόνο σε όλη την οικογένεια και την τοπική κοινότητα.

Η οικογένειά του ζήτησε από τον κόσμο να τον θυμάται με μια προσευχή, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιάννης ήταν περήφανος για την καταγωγή του και αγαπούσε τον τόπο του. Η αδερφή του, σε δηλώσεις της στο Κρήτη TV, μετέφερε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».