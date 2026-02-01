Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

«Ήταν περήφανος Έλληνας και αγαπούσε τον τόπο του»

Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Η τοπική κοινωνία της Μεσαράς έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του 33χρονου Γιάννη Ρουσανίδη από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Γιάννης, που εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς στο εξωτερικό, βρισκόταν σε αλιευτικό σκάφος με έξι ακόμη άτομα, όταν τους έπληξε μια σφοδρή καταιγίδα. Ο κακός καιρός έκανε αδύνατο το έργο των σωστικών συνεργείων και οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των επιβατών ήταν μάταιες. Η τραγική κατάληξη της φουρτουνιασμένης θάλασσας σκόρπισε πόνο σε όλη την οικογένεια και την τοπική κοινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένειά του ζήτησε από τον κόσμο να τον θυμάται με μια προσευχή, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιάννης ήταν περήφανος για την καταγωγή του και αγαπούσε τον τόπο του. Η αδερφή του, σε δηλώσεις της στο Κρήτη TV, μετέφερε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ