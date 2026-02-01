Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το βράδυ της Κυριακής (01/02), ενημερώνοντας ότι η κακοκαιρία εξπρές υποχωρεί, όμως οι βροχές, οι καταιγίδες και τα χιόνια θα συνεχιστούν σε ορισμένες περιοχές μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το αρχικό Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με αριθμό α.α. 3/2026, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/01/2026 στις 10:30 π.μ. με κόκκινη προειδοποίηση, επικαιροποιήθηκε και πλέον υποβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

δ. Στην Αττική έως αργά τη νύχτα σήμερα Κυριακή.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).