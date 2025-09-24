Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο μηχανικό του Blue Star Χίος – Πώς παγιδεύτηκε στην πόρτα του γκαράζ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το ναυτικό δυστύχημα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Χίος, με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό μέλος του πληρώματος.

Το τραγικό περιστατικό έγινε προτού το πλοίο ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου.

Εκεί, ο νεαρός δόκιμος μηχανικός την ώρα που έκλεινε η πόρτα, εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και να του κοπεί η αναπνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ίσως θεώρησε εσφαλμένα ότι προλάβαινε να περάσει, προτού η πόρτα σφραγίσει. Πηγή φωτογραφίας: pemen.gr

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, ο ναυτικός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι συγκεκριμένες υδατοστεγείς πόρτες ζυγίζουν περίπου 180 ή 250 τόνους, και κλείνουν οριζόντια και αργά.

Ανοίγουν με μπουτόν ή με χειρολαβή, ενώ όταν κλείνουν αναβοσβήνει φάρος και χτυπάει προειδοποιητικό alarm.

Μάλιστα, είναι έτσι φτιαγμένες, ώστε όποιο εμπόδιο και να μπει να κλείσουν μέχρι να αγγίξουν στο έδαφος.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για το δυστύχημα, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

“Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού”, τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή το ναυτικό δυστύχημα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

“Η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα”

Μιλώντας για το τραγικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος, ο Γιώργος Βάλλης Πρόεδρος Πανελληνια Ενωση Πληρωματων Ιδιωτικων & Επαγγελματικων Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ) ανέφερε:

“Σήμερα, στο πλοίο Blue Star Χίος στον Πειραιά σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό που συγκλονίζει την οικογένεια της ναυτιλίας. Ο 20χρονος ναυτικός παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου και, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματα του”.

“Το γεγονός αυτό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας των ναυτικών μας πρέπει να αποτελεί απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλουμε να δείχνουμε στους νέους ναυτικούς, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο και στον κλάδο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται περισσότερο: να περνούν μέσα από γυμνάσια, να υπάρχει αυστηρός έλεγχος όλων των διαδικασιών και σωστή ενημέρωση. Οι νέοι χρειάζονται συνεχή στήριξη και καθοδήγηση μέχρι να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η πλήρης διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου αποτελεί τραγωδία που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η προστασία των νέων ναυτικών δεν είναι μόνο υποχρέωση είναι ηθικό καθήκον όλων μας” επισημαίνει η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ και καταλήγει:

“Σεβασμός στη μνήμη του νεαρού ναυτικού και ειλικρινή συλλυπητήρια στους ανθρώπους του, με την ευχή να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία”.