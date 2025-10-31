Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Φέρει τραύμα στο κεφάλι

Άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Νεκρή 75χρονη γυναίκα μετά από ληστεία σε σπίτι
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:21

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 31/10 καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στην οδό Ικάρων, όταν η 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Η άτυχη γυναίκα φέρνει τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προήλθε από μπουκάλι, ενώ η πρώτη εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για ληστεία καθώς είναι παραβιασμένο παράθυρο στο σπίτι της.

