Άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα: Νεκρή 75χρονη γυναίκα μετά από ληστεία σε σπίτι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 31/10 καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στην οδό Ικάρων, όταν η 75χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άτυχη γυναίκα φέρνει τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προήλθε από μπουκάλι, ενώ η πρώτη εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για ληστεία καθώς είναι παραβιασμένο παράθυρο στο σπίτι της.