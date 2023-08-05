Θρίλερ στη Χερσόνησο με ξυλοδαρμό κοπέλας από τους φίλους της – Αναζητούνται οι δράστες
Φέρει τραύματα και στη μύτη
Τον τρόμο βίωσε μια κοπέλα στη Χερσόνησο καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους φίλους της, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία.
Η κοπέλα όπως τονίζει το Cretalive ανέφερε πως χτυπήθηκε από τους τρεις άνδρες, από τη Γαλλία, οι οποίοι μετά το συμβάν εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.
Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ για να εξεταστεί, αφού φέρει τραύματα από την κακοποίηση, μεταξύ άλλων στη μύτη.
Η παρέα έφτασε στην Κρήτη στις 3 Αυγούστου για διακοπές και θα αναχωρούσε αύριο, Κυριακή.
