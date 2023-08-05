Θρίλερ στη Χερσόνησο με ξυλοδαρμό κοπέλας από τους φίλους της – Αναζητούνται οι δράστες

Τον τρόμο βίωσε μια κοπέλα στη Χερσόνησο καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους φίλους της, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία.

Η κοπέλα όπως τονίζει το Cretalive ανέφερε πως χτυπήθηκε από τους τρεις άνδρες, από τη Γαλλία, οι οποίοι μετά το συμβάν εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ για να εξεταστεί, αφού φέρει τραύματα από την κακοποίηση, μεταξύ άλλων στη μύτη.

Η παρέα έφτασε στην Κρήτη στις 3 Αυγούστου για διακοπές και θα αναχωρούσε αύριο, Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβόλησαν οδηγό ταξί στη Λεωφόρο Συγγρού – Τραυματίστηκε στο πόδι

Συνελήφθη στην Κέρκυρα Ιταλός μαφιόζος της Καμόρα – Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ