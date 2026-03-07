Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Θλίψη στην Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της την ημέρα των γενεθλίων της

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Αλέξανδρος Τσάκος

Στην θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης μετά τον θάνατο 26χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της το πρωί του Σαββάτου (7/3).

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, η άτυχη γυναίκα είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση. Τη άτυχη 26χρονη φέρεται να βγήκε χωρίς της αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης. Ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.

Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, χωρίς να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής. Φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η γυναίκα δεν  φέρεται να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας

