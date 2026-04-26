Τήνος: Τραυματίστηκε βρέφος μετά από πτώση σε σκάλες πλοίου

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι λιμενικές αρχές στην Τήνο, μετά τον ελαφρύ τραυματισμό ενός βρέφους κατά τη διαδικασία αποβίβασης από επιβατηγό πλοίο που κατέπλεε στο λιμάνι του νησιού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου. Το βρέφος βρισκόταν μέσα στο καρότσι του, το οποίο μετέφεραν οι συνοδοί του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ χτύπημα στο κεφάλι.

Το βρέφος διεκομίσθη άμεσα στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Μετά από ενδελεχείς εξετάσεις, οι θεράποντες ιατροί καθησύχασαν τους γονείς, διαπιστώνοντας πως ο τραυματισμός ήταν επιφανειακός και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Λιμεναρχείου Τήνου, το οποίο διεξάγει προανάκριση για το συμβάν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης, οι πιθανοί παράγοντες επικινδυνότητας στις εσωτερικές σκάλες κατά τη διάρκεια του κατάπλου, αλλά και το ενδεχόμενο παραλείψεων στα μέτρα ασφαλείας κατά τη μετακίνηση των επιβατών.