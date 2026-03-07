Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Κόρινθος: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού

DEBATER NEWSROOM

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμμετείχε στην επιχείρηση περισυλλογής.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

