Κόρινθος: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού
Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμμετείχε στην επιχείρηση περισυλλογής.
Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις