Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Ποσειδώνος – Καραμπόλα δύο οχημάτων στο ύψος της Εδέμ

Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα, έλαβε χώρα στο ύψος της Πικροδάφνης (Εδέμ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν οδηγό που τραυματίστηκε ελαφρά.

Λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο.