Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
Οι νικητές μπορούν να κερδίσουν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ, αριθμός 2722, σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε οι τυχεροί αριθμοί είναι: 14, 22, 37, 41, 44, 48.
Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Κατηγορία Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία 6 – 10.000,00€ κάθε μήνα για 10 χρόνια 5 4 1.000,00€ κάθε μήνα για 1 χρόνο 4 229 30,00 3 3.570 2,00 2 26.553 1,00
Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.
Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.
