Άδωνις Γεωργιάδης: Εμφανίστηκε με ολόγραμμα από το Φόρουμ των Δελφών στο συνέδριο του ΕΚΑΒ

Σε μια τεχνολογική παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιτυγχάνοντας την «ψηφιακή παρουσία» του σε δύο σημεία ταυτόχρονα.

Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός βρισκόταν στους Δελφούς, συμμετέχοντας στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ, κατάφερε να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής του ΕΚΑΒ αξιοποιώντας την τεχνολογία του ολογράμματος.

Η κίνηση αυτή, αν και ασυνήθιστη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, υπογράμμισε την πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου να αναδείξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Το μέλλον είναι εδώ»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε την εμπειρία του, σημειώνοντας πως η τεχνολογία προσφέρει πλέον λύσεις που καταργούν τις γεωγραφικές αποστάσεις. Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τί έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος…το μέλλον είναι ήδη εδώ! pic.twitter.com/0xu4vYwozB April 25, 2026

Η πρωτοποριακή αυτή εμφάνιση σχολιάστηκε ευρέως από τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο, καθώς κατέδειξε στην πράξη πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στην επίσημη κυβερνητική δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και διευκολύνοντας την πολυδιάσπαση των υποχρεώσεων.