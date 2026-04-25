Άδωνις Γεωργιάδης: Εμφανίστηκε με ολόγραμμα από το Φόρουμ των Δελφών στο συνέδριο του ΕΚΑΒ
Ταυτόχρονα σε δύο εκδηλώσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας
Σε μια τεχνολογική παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιτυγχάνοντας την «ψηφιακή παρουσία» του σε δύο σημεία ταυτόχρονα.
Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός βρισκόταν στους Δελφούς, συμμετέχοντας στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ, κατάφερε να απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής του ΕΚΑΒ αξιοποιώντας την τεχνολογία του ολογράμματος.
Η κίνηση αυτή, αν και ασυνήθιστη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, υπογράμμισε την πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου να αναδείξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
«Το μέλλον είναι εδώ»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε την εμπειρία του, σημειώνοντας πως η τεχνολογία προσφέρει πλέον λύσεις που καταργούν τις γεωγραφικές αποστάσεις.
«Ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς, εμφανίστηκα ταυτόχρονα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος. Το μέλλον είναι ήδη εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Η πρωτοποριακή αυτή εμφάνιση σχολιάστηκε ευρέως από τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο, καθώς κατέδειξε στην πράξη πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στην επίσημη κυβερνητική δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και διευκολύνοντας την πολυδιάσπαση των υποχρεώσεων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις