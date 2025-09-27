Θήβα: Τρακτέρ καταπλάκωσε αγρότη – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην Θήβα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες συνθήκες.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας συνεπεία ανατροπής γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή της Θήβας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.