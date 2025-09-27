Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Θήβα: Τρακτέρ καταπλάκωσε αγρότη – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην Θήβα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

