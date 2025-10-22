Θεσσαλονίκη: Ξάφρισαν δύο σπίτια σε μία εβδομάδα και πήραν λεία 7.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Δύο κλοπές, με συνολική λεία 7.000 ευρώ, πραγματοποίησαν σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ειδικότερα, συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός και 28χρονος Έλληνας, διότι την περασμένη Κυριακή είχαν εισέλθει στο σπίτι ενός 27χρονου, στο κέντρο πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν 2.000 ευρώ, κάρτες τραπεζών, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα. Η περαιτέρω έρευνα της Αστυνομίας έδειξε ότι, μία εβδομάδα νωρίτερα, οι δύο συλληφθέντες είχαν αφαιρέσει από το σπίτι μιας 25χρονης, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, 5.000 ευρώ, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά της.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκε σακίδιο που περιείχε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και κοσμήματα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων ερευνάται.