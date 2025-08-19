Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: “Τσάκωσαν” 45χρονο να κλέβει καγκελόπορτα μονοκατοικίας στον Εύοσμο

Τον αντιλήφθηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

Θεσσαλονίκη: “Τσάκωσαν” 45χρονο να κλέβει καγκελόπορτα μονοκατοικίας στον Εύοσμο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Μια καγκελόπορτα μονοκατοικίας στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, έκλεψε το βράδυ της Δευτέρας ένας 45χρονος άνδρας.

Ωστόσο, αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις του 45χρονου και με τη συνδρομή συναδέλφων του της Ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Η αφαιρεθείσα καγκελόπορτα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

