Θεσσαλονίκη: “Τσάκωσαν” 45χρονο να κλέβει καγκελόπορτα μονοκατοικίας στον Εύοσμο

Μια καγκελόπορτα μονοκατοικίας στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, έκλεψε το βράδυ της Δευτέρας ένας 45χρονος άνδρας.

Ωστόσο, αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις του 45χρονου και με τη συνδρομή συναδέλφων του της Ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Η αφαιρεθείσα καγκελόπορτα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.