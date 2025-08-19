Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της γέφυρας Δενδροποτάμου, στο ρεύμα προς το κέντρο, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με τη βάση μιας κολώνας φωτισμού, προκαλώντας την αποκόλλησή της.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.