Κηφισός: Ανατροπή αυτοκινήτου στο ρεύμα προς Πειραιά – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

Κυκλοφοριακή αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος λίγο πριν από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του επιβατικού του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί μέσα στο οδόστρωμα.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο άνδρας που επέβαινε στο αυτοκίνητο είχε «άγιο», καθώς απεγκλωβίστηκε φέροντας μόνο ελαφρές εκδορές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.