Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων

Χθες Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης τρία άτομα, δύο ημεδαποί ηλικίας 63 και 30 ετών και ένας αλλοδαπός 60 ετών ο οποίοι προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών τόσο εντός, όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, με σκοπό την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 63χρονος και ο 30χρονος αναλάμβαναν τον εντοπισμό περιοχών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον ενώ ο 63χρονος αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών. Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου τζιπ, ενώ οι λαθρανασκαφές πραγματοποιούνταν και από τους τρεις με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.

Στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, ανέφερε πως χθες Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 πρωινές ώρες οι ανωτέρω μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε να διενεργούν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και να έχουν προβεί σε διάνοιξη οπής στο έδαφος. Στη συνέχεια, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, σε οικίες των κατηγορουμένων όπως και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές – φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί- κυνηγετική καραμπίνα με πενήντα φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και βιβλίο ραβδοσκοπίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.