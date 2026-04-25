Συναγερμός στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Ψυχιατρικός ασθενής με όπλο προκάλεσε πανικό – Συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν ένας περιπατητικός ψυχιατρικός ασθενής εμφανίστηκε οπλισμένος στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στην ψυχιατρική πτέρυγα, φέρεται να εξήλθε από την κλινική και να κινήθηκε προς την έξοδο. Αφού πέρασε την πύλη, επέστρεψε λίγο αργότερα στον προαύλιο χώρο, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανέσυρε ένα όπλο, σπέρνοντας τον πανικό σε ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επέμβαση των Αρχών

Το πρωτόκολλο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε ακαριαία. Η ασφάλεια του νοσοκομείου απομάκρυνε άμεσα τους παρευρισκόμενους από το σημείο. Στη συνέχεια, ο ένοπλος απομονώθηκε σε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος εγκλωβισμού εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες με συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον άνδρα χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να εξεταστεί για τα κίνητρα της πράξης του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του.