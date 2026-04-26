Αιματηρό επεισόδιο στου Φιλοπάππου: Δύο τραυματίες μετά από συμπλοκή με μαχαίρι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26.04) στον λόφο του Φιλοπάππου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο γύρω στις 12:00, όταν δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονο φραστικό επεισόδιο. Η λογομαχία γρήγορα μετατράπηκε σε σωματική συμπλοκή, με την ένταση να κορυφώνεται όταν ένας εκ των δύο πήρε ένα μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο τραυματισμός και των δύο ανδρών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε ο καβγάς παραμένουν υπό διερεύνηση.