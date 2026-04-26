Άγιος Δημήτριος: Σκότωσε τον 27χρονο, φωτογράφισε το μαχαίρι με το αίμα και έπαιζε θέατρο για να καλύψει τα ίχνη του

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του 20χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να «διαφήμιζε» το φονικό όπλο στους φίλους του λίγα λεπτά μετά το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά του 27χρονου θύματος στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την ανατριχιαστική κατάθεση φίλης της συντρόφου του δράστη, ο 20χρονος όχι μόνο δεν απέκρυψε την πράξη του από το περιβάλλον του, αλλά επέδειξε με κυνισμό το μαχαίρι. «Μας έδειξε φωτογραφία στο κινητό του με το μαχαίρι γεμάτο αίματα.

Μας είπε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει το θύμα να ενοχλεί την κοπέλα του», ανέφερε η μάρτυρας, σημειώνοντας πως αρχικά ο δράστης πίστευε ότι είχε απλώς τραυματίσει τον 27χρονο.

Το «θέατρο» και η βόλτα στην Παραλιακή

Μετά την επίθεση στο Πάρκο Ασυρμάτου, ο κατηγορούμενος ακολούθησε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο. Επέστρεψε στο σπίτι του, άλλαξε ρούχα και έκρυψε το όπλο (ένα κρητικό μαχαίρι με λευκή λαβή) στην ταράτσα της πολυκατοικίας, αφού πρώτα το καθάρισε.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ενοικιαζόμενο όχημα και πήγε βόλτα με τη σύντροφό του και δύο φίλους τους στη Βουλιαγμένη και την Αργυρούπολη, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν είχε συμβεί.

Η ομολογία του αυτόπτη μάρτυρα

Ο 21χρονος φίλος του δράστη, ο οποίος ήταν παρών στη συμπλοκή, περιέγραψε με γλαφυρότητα τη στιγμή της δολοφονίας.

«Έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη και το κάρφωσε στην καρδιά του. Το θύμα προσπάθησε να τρέξει, αλλά κατέρρευσε μετά από λίγα μέτρα». Ο ίδιος φίλος ήταν εκείνος που τελικά προσήλθε στις Αρχές και αποκάλυψε την αλήθεια.

Το προφίλ του δράστη – «Ζηλιάρης και ευέξαπτος»

Πρώην σύντροφος του 20χρονου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, σκιαγράφησε έναν άνθρωπο με βίαιο χαρακτήρα και εμμονή με τα όπλα. «Του άρεσε να επιδεικνύει το συγκεκριμένο μαχαίρι, το οποίο του είχε κάνει δώρο ένας φίλος του. Ήταν παθολογικά ζηλιάρης», δήλωσε χαρακτηριστικά

Η θέση του κατηγορούμενου και η δικαιοσύνη

Από την πλευρά του, ο 20χρονος δηλώνει συντετριμμένος, ισχυριζόμενος πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και πως υπέστη νευρικό κλονισμό όταν έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για οργανωμένο έγκλημα με σαφή σχεδιασμό.

Η δίκη των τριών φίλων του, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ορίστηκε για τη Δευτέρα (αφέθηκαν ελεύθεροι), ενώ ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, έχοντας λάβει σχετική προθεσμία