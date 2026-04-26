Ειρήνη Αγαπηδάκη: «“Πάγωσα” όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρήματα στον μαστό»

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μίλησε στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου και αναφέρθηκε ανοιχτά σε ένα ζήτημα υγείας που την απασχολεί, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται στην καθημερινότητά της.

Όπως παραδέχτηκε, αισθάνεται φόβο, ωστόσο δεν τον αφήνει να επηρεάζει τις αποφάσεις της. Αντιθέτως, ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες, πραγματοποιεί τις απαραίτητες εξετάσεις και παρακολουθεί συστηματικά την πορεία της υγείας της.

Η τοποθέτησή της λειτούργησε και ως μήνυμα προς τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, τονίζοντας πως η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία.

Στο σχετικό απόσπασμα η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρει: «Έχω κάποια ευρήματα και τα παρακολουθώ κάθε έξι μήνες, με ένα πρωτόκολλο που παρακολουθούνται πολλές γυναίκες. Και μάλιστα είναι και λίγο έτσι συγκινητικό και ίσως και λίγο αστείο. Συναντιόμαστε, ξέρετε, με αρκετές γυναίκες στο σαλόνι του γιατρού και με ρωτάνε: «Δε φοβάστε;». Πώς δε φοβάμαι; Τρέμω, όχι απλά φοβάμαι, αλλά πάω. Πάω.

Ξέρετε τι; Έχουμε τον έλεγχο. Πάω, παίρνω αγκαλίτσα τον φόβο μου και πάω, γιατί κι αυτός θέλει ένα σεβασμό, άνθρωποι είμαστε. “Πάγωσα” όταν μου είπε ο γιατρός ότι έχω κάποια ευρήματα στον μαστό», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με την παχυσαρκία, την οποία αντιμετώπισε χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη. Όπως έχει περιγράψει, κατάφερε να μειώσει το βάρος της από τα 108 στα 56 κιλά, μέσα από μια απαιτητική και μακρόχρονη διαδικασία.