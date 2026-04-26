Καιρός αύριο: Καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές – Βροχές στα δυτικά ορεινά

Ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, με τη Δευτέρα (27/04) να αναμένεται κυρίως ηλιόλουστη σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στα δυτικά ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως να επηρεάζεται γενικότερα η εικόνα της ημέρας.

Στη νησιωτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ στα ηπειρωτικά θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κατά τόπους σύντομες καταιγίδες στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και νωρίς το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.