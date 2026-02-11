Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος φυγόποινος που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια

Χειροπέδες σε φυγόποινο (41 ετών) πέρασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε καταδικαστεί σε 5ετή κάθειρξη για παράβαση του νόμου περί έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση της ποινής.