Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που είχε πάνω 22 κιλά κάνναβης και 800 πακέτα με λαθραία τσιγάρα

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 31χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και του Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του ανωτέρω στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκε ο 31χρονος και ακινητοποιήθηκε, ενώ κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, από τις οποίες τη μία ο δράστης χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα), καθώς και στην κατοχή του, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-21- δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -22.361- γραμμαρίων,

-800- πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.