Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη ενός 39χρονου
Κατανάλωσε 3 αλκοολούχα ποτά και στη συνέχεια ένιωσε αδιαθεσία
Χειροπέδες σε έναν 39χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ καθώς έδωσε σε ανήλικη αλκοόλ με αποτελέσμα η νεαρή να μεταφερθεί σε Κέντρο Υγείας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος την περασμένη Παρασκευή (31/10) εργαζόταν σε κατάστημα ψιλικών στη περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης και φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις