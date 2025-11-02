Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη ενός 39χρονου

Κατανάλωσε 3 αλκοολούχα ποτά και στη συνέχεια ένιωσε αδιαθεσία

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Σύλληψη ενός 39χρονου
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 39χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ καθώς έδωσε σε ανήλικη αλκοόλ με αποτελέσμα η νεαρή να μεταφερθεί σε Κέντρο Υγείας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος την περασμένη Παρασκευή (31/10) εργαζόταν σε κατάστημα ψιλικών στη περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης και φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

