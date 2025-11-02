Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Αστυνομία έχει “ζώσει” το χωριό, φόβοι για νέο αιματηρό επεισόδιο – “Όλα τώρα αρχίζουν”

Ζωσμένο με αστυνομικούς είναι από χθες τα Βορίζια μετά το πρωτοφανές ξέσπασμα βίας με πυροβολισμούς μεταξύ δύο οικογενειών το πρωί του Σαββάτου (1/11).

Το χωριό θύμιζε εμπόλεμη ζώνη καθώς ομάδα ατόμων με όπλα εισέβαλλαν στο χωριό και άρχισαν να “γαζώνουν” ανεξαιρέτως Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους ενώ νεότερες πληροφορίες, θέλουν τον 39χρονο που σκοτώθηκε, να ήταν ο πρώτος που πυροβόλησε. Εκτός από τον 39χρονο νεκρή είναι και μια γυναίκα 57 ετών, που σύμφωνα με τις πληροφορίες έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο με το ομάδες της ΕΜΑΚ να έχουν εγκατασταθεί στα Βορίζια, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας θα μείνουν εκεί για αρκετές ημέρες. Σήμερα, άλλωστε είναι η κηδεία του Φανούρη Καργάκη ενός από τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος. Υπάρχει φόβος για αντίποινα είτε από τη μία είτε από την άλλη οικογένεια καθώς και οι δύο έχουν νεκρό.

Στο νοσοκομείο δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο, το οποίο φρουρείται από αστυνομικούς που είναι οπλισμένη σαν “αστακοί”.

Το χωριό επικρατεί ένα βουβό σκηνικό… Κανείς δεν κυκλοφορεί παρά μόνο η αστυνομία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, αλλά στο χωριό δεν ανοίγουν στόματα.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που ήταν πατέρας πέντε παιδιών. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι η οικογένεια του αποφάσισε λίγες ώρες μετά την τραγωδία να βαφτίσει τα αβάφτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν αύριο στην κηδεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, φαίνεται να υπέκυψε από ανακοπή καρδιάς με την νεκροψία νεκροτομή να ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η κόρη της νεκρής γυναίκας, με τις δύο τους να βρίσκονται στο ίδιο αυτοκίνητο την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει χθες Σάββατο (01/11) στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της 55χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.

Βορίζια: “Τώρα αρχίζουν όλα”

Εξαιτίας του αιματοκυλίσματος έσπευσε στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουϊτση, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Μετά από σύσκεψη το βάρος δόθηκε στη διαχείρηση της επόμενης ημέρας όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι καθώς κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Η αφορμή του αιματηρού περιστατικού αποτέλεσε ένα σπίτι. Οριοθετημένες είχαν τις περιοχές τους οι δύο οικογένειες, ωστόσο μέλος της μίας αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης.

Αφού υπήρχε μία διαμάχη, φαίνεται ότι η διαφορά αυτή δεν λύθηκε οικονομικά όπως είχε προτείνει 3η οικογένεια από τα Χανιά που έπαιζε τον ρόλο του συμβιβαστή. Το βράδυ της Παρασκευής (31/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το νεόδμητο σπίτι, όπου εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα η άλλη οικογένεια υπερηφανεύτηκε ότι προκάλεσε την έκρηξη, με το κλίμα να ξεκινά να γίνεται έκρυθμο. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί είχαν μεταβεί στα Βορίζια ώστε να κάνουν αυτοψία μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών, με τους εμπλεκόμενους λόγω και της υψομετρικής διαφοράς, να πυροβολούν οι μεν από πάνω προς τα κάτω, και οι δε από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα τον δραματικό απολογισμό των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Ενισχύσεις από την Αθήνα

Όπως έχει γίνει γνωστό, αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα από τη μία από τις εμπλεκόμενες οικογένειες.

Οι δυνάμεις της Αθήνας έρχονται ενισχυτικά και εκτιμάται ότι δεν θα σταματήσουν οι έρευνες και το «πρεσάρισμα» μέχρι να συλληφθούν άμεσα όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Είναι σαφές ότι έρχονται δύσκολες ημέρες και απαιτούνται ισχυρότατες δυνάμεις σε 24ωρη βάση, με τον φόβο να συνεχιστούν τα αντίποινα και η κατάσταση να ξεφύγει και πάλι.

Κλείνουν τα σχολεία

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Οι διακομιδές που έχουν πραγματοποιηθεί

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11), οι διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ είχαν προχωρήσει στις εξής μεταφορές τραυματιών: