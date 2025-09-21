Θεσσαλονίκη: Στο εισαγγελέα σήμερα ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του – Το σημείωμα που άφησε ο δράστης στην πολυκατοικία

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα μετά το αποτρόπαιο έγκλημα που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο όταν ένας 50χρονος σκότωσε την 60χρονη αδελφή του.

Ο ίδιος δεν έχει εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την δολοφονία, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι διαμήνυσε στις αρχές ότι δεν θα μιλήσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Ο άνδρας θα περάσει σήμερα την πόρτα της εισαγγελίας στην Θεσσαλονίκη μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, μάλιστα ήταν ο ίδιος που κάλεσε την αστυνομία αφού σκότωσε την αδελφή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό του αποτρόπαιου εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο δράστης χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

O 50χρονος δεχόταν πίεση από την οικογένεια του γιατί αφιέρωνε πολύ χρόνο για να φροντίζει την αδελφή του, φαίνεται ότι του έκανε κάποια παρατήρηση η 60χρονη και τρελάθηκε.

Η 60χρονη γυναίκα γύρισε το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, μετά από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Μεσημβρινές της 20-09-2025 το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.