Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Το Χρονικό της τραγωδίας όπου αδερφός έπνιξε την αδερφή του (φωτογραφίες)

Σοκ προκάλεσε η αποτρόπαια πράξη που σημειώθηκε το μεσημέρι στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Χαριλάου. Θεσσαλονίκης. Ο 49χρονος Μ.Π., ετεροθαλής αδερφός της 60χρονης Μ.Δ., φέρεται να την έπνιξε τυλίγοντας σακούλες γύρω από το κεφάλι της.

Πώς την σκότωσε

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο δράστης χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Η 60χρονη γυναίκα γύρισε σήμερα το πρωί στο σπίτι της, μετά από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αυτή είναι η 60χρονη

Ομολόγησε από την πρώτη στιγμή

Ο ίδιος τηλεφώνησε στο κέντρο άμεσης δράσης και ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε».

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί και σταθμοί του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Το σπίτι όπου διαδραματίστηκε το έγκλημα ανήκει στο θύμα, ενώ ο δράστης διαμένει στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Θέρμης, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Ο 49χρονος δεν είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκάλυψε τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη του, ζητώντας την παρουσία δικηγόρου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Φωτογραφίες από το σημείο του εγκλήματος